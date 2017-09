Unfall nach dem Überholen: Polizei sucht Audi-Fahrer

Jülich.

Ein Audi ist am Dienstagabend in Jülich so nah vor einem 46-jährigen Autofahrer eingeschert, dass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch prallte er erst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.