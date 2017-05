Höhere Auslastung, mehr Gästeführungen

Hinter den knapp 75.000 Übernachtungen in Jülich verbergen sich nach Angaben der Stadtverwaltung und von IT NRW 35.783 Gäste, die durchschnittlich 2,1 Tage geblieben sind. Auch diese Zahlen haben sich in fünf Jahren deutlich nach oben entwickelt. Der Auslastungsgrad der Jülicher Hotels ist ebenfalls gestiegen: von 24,9 Prozent vor fünf Jahren auf 42 Prozent in 2016.

Im 5-Jahres-Vergleich klettert die Zahl der Gästeführungen in der Stadt. Sie lag laut Verwaltung 2012 bei 119 und im vergangenen Jahr bei 173 (mit knapp 3000 Besuchern). Hierzu sind kompetente Gästeführer notwendig. Jüngst wurde wieder eine Gruppe im Rahmen eines VHS-Lehrgangs geschult.

Dr. Christoph Fischer vom Museum Zitadelle lud die Absolventen zum Abschluss zu einer Probe-Exkursion ein. In der Ausbildung standen das Museum Zitadelle, die Renaissancefestung, die Via Belgica und das römische Jülich, die pasqualinische Altstadt und der Wiederaufbau sowie der napoleonischen Brückenkopf im Fokus.