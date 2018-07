Juelich - Typisierungsaktion am Dienstag bei der Polizei in Jülich

Juelich. Die Polizei in Jülich bittet um Hilfe für einen an Leukämie erkrankten Kollegen, der möglicherweise eine Stammzellentransplantation benötigt. In dem Fall wird eine Spenderin oder ein Spender dringend gesucht.

Auf der Wache in Jülich (Neusser Straße 11) findet am Dienstag, 10. Juli, von 11.30 bis 14.30 Uhr eine Typisierungsaktion statt, an der möglichst viele Menschen im Alter zwischen 17 und Anfang 50 teilnehmen und bereit sind, einen Abstrich der Mundschleimhaut abzugeben, der nicht wehtut und nichts kostet.

Die Daten fließen nach Analyse ein in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Auch bei der Polizei in Düren ist noch eine Aktion geplant.