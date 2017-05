TV Grün-Weiß: Lust auf mehr Sport und Spiel

Güsten. Auch in diesem Jahr hatte der Tennisverein Grün-Weiß Welldorf-Güsten zum wiederholten Male die Erstkommunionkinder der beiden Gemeinden mit ihren Freunden zu einem fröhlichen Spiel- und Sportnachmittag eingeladen.

15 Kinder konnte der Vereinsvorsitzende Dr. Oliver Kremer bei tollem Wetter auf der schönen Tennisanlage am Sandweg in Güsten begrüßen. Mehrere Trainer nahmen sich der Kinder in kleinen Gruppen an, um ihnen mit altersgerechten Übungen erste Grundlagen des Tennissports zu vermitteln.

Die jungen Sportlerinnen und Sportler hatten hierbei sichtlich Spaß, und die ebenfalls eingeladenen Eltern genossen bei Kaffee und dem ein oder anderen Kaltgetränk das lustige Treiben auf der roten Asche. Die Spiel- und Trainingseinheiten wurden unterbrochen durch regelmäßige Trinkpausen, die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Abendessen auf der clubeigenen Terrasse.

Zur Erinnerung an den geselligen Nachmittag bekam jeder kleine Teilnehmer eine Medaille verliehen. Etliche Kinder haben sich für weitere Trainingsstunden angemeldet oder sogar bereits eine Mitgliedschaft im Verein beantragt. Eine Wiederholung des Kommunionkindertennis in 2018 ist bereits jetzt fest geplant.