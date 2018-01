Fußballkreis Düren.

Auch wenn die Rückrunde in der laufenden Saison erst am 25. Februar beginnt, die Fußballamateure sind jetzt in die Vorbereitung gestartet. Welcher Spieler hat den Verein verlassen beziehungsweise ist gekommen? Sind Trainer oder Vereinsoffizielle optimistisch, was die anfangs geäußerten Wünsche oder Vorstellungen in der Saison anbelangt?