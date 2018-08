Schleiden - Tunriertage im „Hühnerpark-Stadion“

Schleiden. „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft.“ Diesen Leitgedanken beherzigt der SC Amicitia seit vielen Jahren. Neben einer erfolgreichen Seniorenarbeit liegt das Schwergewicht der Vereinstätigkeiten auf der Jugendarbeit.

Insgesamt fünf Jugendmannschaften werden in dem kleinen Landverein von zwölf Jugendleitern und Helfern betreut, wobei der Begriff „klein“ nicht zutrifft; denn der Verein hat zurzeit insgesamt 349 Mitglieder. An den zwei Wochenenden vom 24. bis 26. August und vom 31. August bis 2. September richtet der Verein Sportwoche und Jugendturnier aus.

Während man in früheren Jahren so kurz vor Saisonbeginn Probleme hatte, Paarungen aus der näheren Umgebung zusammenzustellen, so ist man seit dem Vorjahr dazu übergegangen, Alte-Herren-Teams oder Freizeitkicker gegeneinander antreten zu lassen. Das hat sich als erfolgversprechender erwiesen und hat eigentlich auch mehr dem Geschmack der Zuschauer entsprochen.

Deshalb lädt der SCA auch diesmal zu einem Kleinfeldturnier dieser Art ein. Es findet am Freitag, 24. August, ab 18.30 Uhr im Schleidener „Hühnerpark-Stadion“ statt, wie man die ehemalige „Sandgrube“ inzwischen bezeichnet.

Am Samstag, 25. August, findet ab 17.30 Uhr das erste Saisonspiel der 1. Mannschaft der Amicitia um Punkte statt. Am darauffolgenden Sonntag trifft die 2. Mannschaft um 17 Uhr auf ihren ersten Gegner der Meisterschaftssaison 2018/19.

Zwischen diesen beiden Spielen findet der eigentliche Höhepunkt am Samstagabend außerhalb des Spielfeldes statt, der traditionelle Cocktailabend, gestaltet von einem professionellen Team. Er wird gewiss nicht die Anziehungskraft der Vorjahre verfehlen.

Fußball gibt es umso mehr am darauf folgenden Wochenende, das der Jugend vorbehalten ist. Freitag, 31. August, ist den C-Junioren vorbehalten. Ab 17.30 Uhr treffen die Teams der Amicitia auf Concordia Oidtweiler, FC Inden/Altdorf und SV Aldenhoven/Pattern.

Am Samstag wetteifern ab 9 Uhr die D-Junioren von Schleiden (2), Laurenzberg, Loverich/Floverich, Barmen, Aldenhoven/Pattern und Warden (2) gegeneinander.

Das Turnier der F-Junioren ist am Samstag ab 14 Uhr. Als Teilnehmer stehen schon fest Schleiden, Aldenhoven/Pattern und zwei Teams aus Warden. Weitere sollen noch hinzukommen.

Die E-Junioren sind am Sonntagmorgen ab 9 Uhr im Einsatz. Turnierteilnehmer sind: Schleiden, Warden, Inden/Altdorf, Oidtweiler, Tetz, Aldenhoven/Pattern (2) und die SG Gevenich/Körrenzig/Rurdorf.

Für das Turnier der kleinsten Kicker, der Bambini oder G-Junioren, das an diesem Sonntag um 14 Uhr beginnt, stehen zunächst erst als Gegner Schleiden, Warden und Aldenhoven/Pattern fest. Der Veranstalter ist überzeugt, dass weitere Mannschaften aber sicherlich noch dazu kommen.