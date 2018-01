Jülich - TTC Jülich will als Zweitliga-Schlusslicht Aufholjagd starten

Jülich.

Mit guten Vorsätzen startet der TTC Indeland Jülich am Sonntag in die Rückrunde der 2. Tischtennis-Bundesliga. Um 14 Uhr gastiert Borussia Dortmund in der Jülicher Nordhalle an der Berliner Straße. Der Tabellenachte (8:10-Punkte) wird dort versuchen, das „Schlusslicht“ (4:14) auf Distanz zu halten.