Jülich - TTC Jülich kehrt in Bundesliga zurück: Klassiker zum Auftakt

Jülich.

Der TTC Indeland Jülich absolviert bei seiner Rückkehr in die Tischtennis-Bundesliga zum Auftakt drei Heimspiele in Folge. Und das erste Match in der TTBL ist ein echter Klassiker: am Sonntag, 19. August, gegen den TTC Zugbrücke Grenzau aus dem Westerwald.