Jülich - TTC Indeland will mit viel Mut vielleicht eine Überraschung erreichen

Jülich.

Vor dem Jahreswechsel gastiert am Sonntag um 14 Uhr mit dem 1. FC Saarbrücken TT II ein so starker Gegner in der Nordhalle an der Berliner Straße, dass die Weihnachtsfeier der Tischtennis-Profis des TTC Indeland unter keinen guten Vorzeichen steht. Dennoch will Trainer Miroslav Broda alles versuchen, um Zählbares zu gewinnen.