TTC Indeland kehrt in die Tischtennis-Bundesliga zurück Von: Thomas Mauer

Letzte Aktualisierung: 17. August 2018, 15:30 Uhr

Jülich. Für die Tischtennis-Freunde in der Region und auch darüber hinaus beginnt am Sonntag um 15 Uhr wieder die Zeit des Spitzensports. Nach acht Jahren Abstinenz startet der TTC Indeland Jülich in seine Bundesliga-Saison.