Jülich.

Der TTC Indeland Jülich hat am Wochenende ein echtes Marathonprogramm vor der Brust. Die Herzogstädter starten am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TTC OE Bad Homburg ins Wochenende und treten am Sonntag um 14 Uhr zum Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an.