Jülich.

Alle neun Vereine der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) haben sich fristgerecht bis Ende Februar um einen Platz in der Saison 2017/18 beworben. Zusätzlicher Bewerber für die Teilnahme am Spielbetrieb in Deutschlands höchster Spielklasse ist aus der 2. Bundesliga der TSV Bad Königshofen. Damit sei die erste Stufe des Lizensierungsverfahrens abgeschlossen, meldet die TTBL.