Jülich.

Glück im Unglück hatte am Donnerstagnachmittag ein Dürener Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 241. Der 21-jährige Dürener war gegen 14.30 Uhr auf der Wymerstraße in Richtung Jülich unterwegs, als er kurz vor der Ortsausfahrt aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, über einen Grünstreifen fuhr, zurück auf die Gegenfahrbahn geriet und letztendlich frontal in die Leitplanken krachte.