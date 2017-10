Jülich.

Herbert Ross sagte, dass er lachen musste, als er las, dass die Situation auf der Kirchberger Straße in Jülich sich beruhigt habe. Nach dem tödlichen Motorradunfall im Sommer erkundigte sich die Redaktion bei Verwaltung und Politik in der Stadt und dem Kreis, ob sich das früher so häufig beklagte Raser-Problem auf der Kreisstraße, die durch Stadtgebiet führt, gebessert habe.