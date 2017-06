Absolutes Halteverbot entlang der Strecke

Alle Straßen, die den Streckenverlauf queren, werden am 2. Juli zwischen 12 und 17 Uhr zur Sackgasse. Nur Rettungsdienste und Polizei können sie im Notfall befahren. Laut dem Titzer Bürgermeister Jürgen Frantzen plant die Gemeinde, den Besuchern des Rennens die Möglichkeit zu geben, in diesen vorübergehenden Sackgassen möglichst nahe an der Strecke zu parken.

Die Stadt Jülich teilt zudem mit, dass auf der gesamten Strecke am Etappentag absolutes Halteverbot herrscht. Auch Parkbuchten und Parkstreifen entlang dieser Strecke sind in der Zeit von 5 bis 18 Uhr nicht nutzbar. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die Halteverbote werden laut Stadt Jülich rund zehn Tage vorher ausgeschildert.

Für die Parkbuchten in der Kartäuserstraße zwischen den Einmündungen Große Rurstraße und An der Promenade gilt aufgrund erforderlicher Aufbauarbeiten, beispielsweise für eine Tribüne, bereits ab Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr, ein absolutes Halteverbot. Auch dieses Halteverbot wird rund zehn Tage vorher ausgeschildert. Auch die Anwohner müssen an diesem Tag ihre Fahrzeuge entweder in die eigene Garage bzw. Einfahrt stellen oder auf Straßen abseits der Strecke ausweichen. Dabei sollten diese unbedingt beachten, dass während der Sperrung ein Verlassen des eigenen Stellplatzes mit dem Fahrzeug nicht möglich ist.