Titz.

Die Gewerbeentwicklung in der Gemeinde Titz verlief in den vergangenen Jahrzehnten auf eher kleiner Flamme. Das hat sich schon geändert und ändert sich noch sehr viel deutlicher in der Zukunft. Nicht nur, dass Gewerbesteuerzahlungen die Gemeinde aktuell vor dem Haushaltssicherungskonzept bewahren, in den nächsten Jahren wird die Landkommune mit rund 40 Hektar zum großen Flächenanbieter.