Jülich.

Einmal mehr wird einer der Vorrunden zum Deutschen Tischtennis-Pokal am Sonntag, 27. August, in der Jülicher Nordhalle an der Berliner Straße ausgetragen: Vier Teams treten dort an, um dich im Modus „Jeder gegen Jeden“ den Gruppensieg zu sichern, der zur Teilnahme an der ersten Hauptrunde berechtigt.