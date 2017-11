Lich-Steinstraß.

„Alles im Griff“ hatte die „Theaterlust“ des Heimatvereins Lich-Steinstraß auch zum zehnjährigen Bühnenjubiläum in der gleichnamigen Farce von Ray Cooney (Out of Order). Statt in London spielt das Stück in Köln, mit Bezug zum Jülicher Brückenkopf-Park.