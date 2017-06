Jülich.

„Die drei Eisheiligen“ heißt der eindrucksvolle Fünfakter in der Reihe des Theaterfestivals des Gymnasiums Zitadelle, der bei rund 40 Grad Celsius drei Stunden lang auf die Bühne der Stadthalle gebracht wurde. Was der Titel nicht vermuten lässt: Es handelt sich um „Geschichten und Dokumente wider das Vergessen“, die Schicksale von Bürgern der israelitischen Gemeinden in Kaldenkirchen und Nachbarorten aufgreifen.