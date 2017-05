Tempo 125 statt 50: Raser aus Linnich wiederholt erwischt

Linnich/Kreis Düren. Zwei Monate Fahrverbot und 1000 Euro Bußgeld – das ist die Wochenendbilanz für einen 57 Jahre alten Motorradfahrer aus Linnich nach einer Ausfahrt durch die Eifelhöhen des Kreises.

Der Mann aus Linnich fuhr an der Abtei Mariawald vorbei in Richtung Gemünd, wobei sein Motorrad eine Spitzengeschwindigkeit von 125 km/h erreichte, obwohl an dieser Stelle maximal 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Nachdem der Polizist ihn mit diesem Vorwurf konfrontierte, äußerte er seinen Unmut darüber, dass ihm nun ein erneuter Entzug des Führerscheins droht, schließlich habe er diesen erst vor kurzem zurückerhalten.

Die bei Ausflüglern beliebte Landstraße 249 im Bereich der Abtei Mariawald wurde durch ein spezielles Radarmessegerät überwacht, das es ermöglicht, auch bei Zweirädern ein Foto vom Kennzeichen und ein Bild des Fahrers/der Fahrerin zu machen.

Zu dieser Erkenntnis gelangten am Freitagnachmittag dann auch 134 Motorradfahrer, die von eben jenem Messgerät erfasst wurden. Acht von ihnen müssen aufgrund ihrer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung nun zusätzlich zur Geldstrafe mit einem Fahrverbot rechnen.