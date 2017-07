Koslar.

„Manege frei!“ Mit diesen magischen Worten gab „Zirkusdirektor“ Lars in seiner knallroten Galauniform den Startschuss für ein ganz besonderes Zirkuserlebnis. Schon am Montagmorgen hatte der Circus Phantasia sein dunkelrotes Zelt auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Jülich-West in Koslar aufgeschlagen.