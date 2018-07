Jülich - Strandbuggy gestohlen und abgebrannt

Jülich. Unbekannte haben an der Kastanienstraße in Kirchberg zwischen Sonntagabend gegen 18.15 Uhr und Montagmorgen gegen 8.15 Uhr einen Strandbuggy entwendet. Er wurde anschließend in einem Waldstück ausgebrannt aufgefunden.

Am Montagmorgen bemerkte der Besitzer, dass der Buggy verschwunden war. Während er bei der Polizei in Jülich eine Anzeige erstattete, meldete sich ein Spaziergänger, der in einem Waldstück in der Verlängerung der Frohnhofstraße ein abgebranntes Fahrzeug gesehen hatte.

Ob der Buggy absichtlich in Brand gesetzt wurde oder ob der erhitzte Motor das hohe trockene Gras am Abstellort entzündete, sei noch unklar, berichtet die Polizei.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Fahrzeugs nimmt die Leitstelle der Polizei unter 02421/949-6425 entgegen.