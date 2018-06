Stetternich - Stetternicher Ortsvorsteher Rolf Berns ist nun auch König

Stetternich.

Der Fronleichnamstag ist für die St. Sebastianus-Bruderschaft Stetternich stets ein ganz besonderer. Bereits am frühen Morgen machte sich die Bruderschaft mit einer Abordnung auf zur Fronleichnamsprozession der Jülicher Nord/Ost-Gemeinden, die diesmal wieder nach Serrest führte. Am Nachmittag fand man sich in entspannter Runde auf dem Schießstand in der ehemaligen Schule in Stetternich ein.