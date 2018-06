Jülich - Stadtwerke Jülich planen langfristige Glasfaseroffensive

Jülich.

Das Unterfangen ist ehrgeizig, kostspielig und von großer Wichtigkeit für den Standort. Und es soll der Stadtwerke Jülich GmbH langfristig zu einem weiteren Standbein verhelfen. Der Kommunalversorger will die Glasfasertechnik in der Herzogstadt massiv vorantreiben und damit für das beste Breitband-Datennetz, das es derzeit gibt, flächendeckend in der Herzogstadt und ihren Ortsteilen sorgen.