Stadtgespräch: Autos auf dem Markt bleiben in Jülich umstritten

Jülich. Am Ende hat Ulrich Backhausen einen Satz gesagt, der zusammenfasst, was faul ist in der Stadt Jülich. Der Händler für Bürotechnik ist davon überzeugt: „Wir wissen immer ganz genau, was wir nicht wollen.“ Die Sonne war da schon abgetaucht hinter der Häuserzeile am Marktplatz.

Auf dem Kirchplatz, dem Austragungsort des 17. Stadtgesprächs des Vereins Stadtmarketing und unserer Zeitung, wehte ein kühler Wind. Vielleicht war der auch nötig, denn im Verlauf der Diskussion zum Thema „Mehr Leben in die Innenstadt“ haben Zuhörer und Teilnehmer auf dem Podium mitunter hitzig diskutiert; allerdings niemals unterhalb der Gürtellinie. Einhelliger Tenor: Es muss was passieren, sonst wird die Befürchtung von der sterbenden Innenstadt irgendwann Wirklichkeit.

Der Einfluss des Internets

Erste Schritte gibt es schon. Ute Werner, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft und Betreiberin einer Boutique für Hut- und Strumpfmoden, sprach das Internetportal www.meinjuelich.de an, auf dem die Händler aus der Innenstadt präsentieren, was sie haben. „Wenn das einschläft, dann wird das ganz schön schattig in der Innenstadt“, sagte sie im Gespräch mit den Moderatoren Prof. Michael Gramm (Stadtmarketing) und unserem Redakteur Volker Uerlings.

Die Bedeutung des Internets betonte auch Jörg Hamel, der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Aachen-Düren-Köln. Allerdings sei es nicht zwingend notwendig, dass alle Händler ihre Waren über das Internet anbieten. „Aber viele Kunden wollen sich im Netz darüber informieren, was sie in einer Innenstadt kaufen können.“ Zudem müsse die Infrastruktur passen. Hamel berichtete von einer Kleinstadt im Rhein-Erft-Kreis, die das Pflaster auf dem Boden saniert habe. Neue Kunden habe das nicht gebracht. „Stattdessen hat man umso mehr bemerkt, wie hässlich manche Häuser sind.“

Er erntete Applaus und der Blick vieler Zuhörer fiel auf die Häuserfront auf der Westseite des Marktplatzes. „Es gibt auch Häuser bei uns, die nicht so schön sind“, sagte Backhausen und sprach von einem Hemmnis für Investoren. Einen weiteren vermeintlichen Schwachpunkt sprach Wolfgang Hommel (Buchhandlung Fischer) an, nämlich dass Jülich wenig für junge Menschen zu bieten habe. „Wir müssen was für die 20- bis 25-Jährigen tun, damit die vielen Studenten nicht ständig nach Aachen zur Pontstraße fahren“, sagte er und erntete Applaus.

Investor für Walramplatz

Bewegung in der Innenstadt kündigte Bürgermeister Axel Fuchs an. Bis November solle das Stüssgen-Gebäude abgerissen sein, um Platz für das neue Kreishaus am Alten Rathaus zu schaffen. 120 Arbeitsplätze würden am Ende entstehen und täglich 600 bis 800 Kunden zusätzlich. „Diese Planung wird uns städtebaulich sehr voranbringen“, sagte Fuchs. Er berichtete zudem von einem Investor, der bereit sei, auf dem Walramplatz einen Frischemarkt zu errichten. Mit diesem Investor habe er darüber gesprochen, ein Angebot mit Elektromobilen zu schaffen, mit denen die Innenstadt und der Marktplatz befahren werden könnten.

Damit hatte er das Streitthema des Abends angeschnitten, einen befahrbaren Marktplatz, den der der Jülicher Architekt Prof. Joachim Loseck ins Spiel brachte. Shared spaces heißt der englische Fachbegriff. „Das Auto ist Statussymbol und Einkaufstüte zugleich. Das sollte man mit einem Modellversuch testen“, sprach sich Loseck für ein Jahr Probezeit aus. „Wenn das klappt und sich das herumspricht, dann hat das einen großen Mehrwert“, sagte Loseck.

Verfolgung auf dem Markt?

Zuhörer machten ihrem Unbehagen Luft, wenn sie „von einem Auto auf dem Marktplatz verfolgt werden. Wir werden uns bis zum Letzten gegen diese Idee wehren“. Viel Applaus gab es für diese Einschätzung. Ein anderer Zuhörer entgegnete, dass „es seit 30 Jahren immer die gleichen verbohrten Ansichten gebe. Diese weltfremde Vorstellung hilft keinem, der in Jülich ein Geschäft hat.“

Gastronom Benjamin Jansen (Liebevoll) erklärte, dass eine Öffnung der für Autos gesperrten Innenstadtbereiche seine Kunden und ihn nicht störten. „Wenn wir das ein Jahr lang probiert haben, dann können wir immer noch sagen, dass es nicht klappt.“ Er sprach sich zudem dafür aus, dass die Innenstadt mehr Gastronomie braucht.