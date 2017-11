Dienstjubiläenund Ruheständler

Jubilare 25 Jahre: Ralf Birkenfeld (Rechnungsprüfungsamt), Bernadette Buchner (Schulbüro), Udo Diß (Feuerwehr), René Engels (Bauhof), Susanne Gehlen (Amt für Familie, Generationen und Integration), Elisabeth Görlich (Amt für Familie, Generationen und Integration), Ursula Wilden (Musikschule).

Jubilare 40 Jahre: Heinz-Günter Ervens (Bauverwaltungsamt), Willi Haufe (Bauhof), Armin Hecker (Abwasser), Ralf Hölters (Bauhof), Hans Pinell (Ordnungsamt), Hans Günter Reichardt (Bauhof), Wolfgang Riedel (Musikschule). Eine weitere Ehrung erfolgt im laufenden Kalenderjahr.

In den Ruhestand verabschiedet: Gertrud Keuter (ehemals Schulverwaltungsamt), Wilhelm Müller (ehemals Haupt- und Personalamt). In den Ruhestand verabschiedet worden sind in Abwesenheit bei der Feierstunde: Norbert Berger (ehemals Sozialamt), Franz Gerhard Frings (ehemals Bauhof), Bernhard Rehers (ehemals Planungsamt), Kerstin Schippers-Haffner (ehemals Rechtsamt).