Stabile Gebühren zur Abfallentsorgung passieren Linnicher Stadtrat Letzte Aktualisierung: 14. Dezember 2017, 13:02 Uhr

Linnich. Dass der Gebührenhaushalt in Linnich Stoff zum Aufregerthema bot, ist schon etliche Jahre her. In jüngster Vergangenheit werden die Satzungen zu den einzelnen Gebühren recht unspektakulär abgehandelt.