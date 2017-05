SSV Körrenzig macht den Aufstieg in die Kreisliga B perfekt

Jülich. Der angedachte Weideraufstieg in die Kreisliga B klappte im ersten Anlauf. Mit einem 8:1-Sieg in Gereonsweiler sicherte sich der SSV Körrenzig am vorletzten Spieltag nicht nur die Meisterschaft in der Staffel 1 der Kreisliga C, sondern auch den damit verbundenen Wiederaufstieg.

Damit war Trainer Frank Faßbender mit seinen Jungs am Ziel. Er hatte in der Vorsaison die Mannschaft nach der Winterpause übernommen, konnte aber den Abstieg nicht verhindern. Mit 104 Gegentoren wurde der SSV damals Tabellenletzter.

Fast so viele Treffer, nämlich 98, hat er bisher in der jetzt erfolgreichen Saison geschossen. Und man ist sich sicher, dass am am letzten Spieltag, die „100-Tore-Marke“ geknackt wird im Heimspiel gegen die SG Broich/Tetz II. Dass dabei der 18. Sieg der Saison eingefahren wird, davon kann ausgegangen werden.

Wie zu erfahren war, werden alle Spieler dem SSV die Treue halten, ebenso Trainer Frank Faßbender.