Sportschützen: Oberligateam gewinnt das Spitzenduell

Inden/Altdorf. Für das zweite Team der Pankratius-Sportschützen Inden/Altdorf ging es am Sonntag nach Köln-Stammheim, um dort gegen den Gastgeber anzutreten.

Beide Mannschaften hatten ihre bisherigen Begegnungen mit dem Maximalergebnis von 5:0 gewonnen und teilten sich bis zum Wettkampf am Wochenende die Tabellenspitze. Es versprach also ein spannendes Duell zwischen den beiden Mannschaften zu werden, die in Köln an die Schießlinie traten.

Der Wettkampftag hatte aber auch ohne das Spitzenduell seine Besonderheiten. „Es werden normalerweise immer zwei Wettkämpfe an einem Tag ausgetragen. Bei dem Wettkampf heute war es aber der Einzelwettkampf. Es gibt also heute keine zweite Chance“, so Mannschaftsführer Helmut Lüssem.

Auf Setzplatz 1 trafen die beiden Routiniers Jürgen Müller (Inden/Altdorf) und Martin Hanke (Köln-Stammheim) aufeinander. Nachdem Müller die zweite Serie mit perfekten 100 Ringen abschloss, hatte er Hanke fest im Griff und fuhr mit 391:381 Ringen einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein. David Schumacher stellte auf Setzplatz 2 seine Klasse unter Beweis. Nachdem er sich nach den ersten beiden Zehner-Serien bereits elf Ringe Vorsprung erkämpft hatte, holte er mit 390:378 Ringen den zweiten Einzelpunkt für die PSS. Nadine Volkart auf Setzplatz 3 schoss in der ersten Serie mit 98:92 Ringen einen guten Vorsprung heraus, den sie mit 385:380 Ringen ins Ziel brachte.

Knapp unterlegen

Spannung bis zum Schluss kam in dem Wettkampf zwischen Dominik Harnischmacher (Inden/Altdorf) und Melina Fountoukakis (Köln-Stammheim) auf. Die elektronische Anzeige sprang hier nach fast jedem Schuss zwischen einem prognostizierten Unentschieden und einem Vorsprung für einen der beiden Konkurrenten hin und her, bis die Köln-Stammheimerin mit 385:384 knapp die Oberhand behielt.

Dennis Hachenberg und seine Gegnerin Anne Jossberger lagen bis zum Ende der dritten Serie gleichauf, als Hachenberg seinen Wettkampf mit einer 94er Serie und einem Gesamtergebnis von 380 Ringen beendete. Anne Joßberger lag zu dieser Zeit auf Kurs Richtung 97er Serie, als sie vollkommen unerwartet noch zwei Siebener schoss und Hachenberg doch noch mit 380:377 Ringen den Sieg davontrug.

Am Ende freute sich Inden/Altdorfs Reserve somit über einen deutlichen 4:1 Sieg und behauptete die Tabellenführung in der Landesoberliga. „Die Mannschaft hat mit insgesamt 1930 Ringen heute das beste Tagesergebnis in der Landesoberliga abgeliefert. Das würde auch für die 3. Liga (Rheinlandliga) ausreichen. Wir sind gespannt, wo die Reise am Ende der Saison hin geht“, meinte Mannschaftsführer Helmut Lüssem.

Am Wochenende greift die 2. Bundesligamannschaft wieder ins Geschehen ein und fährt nach Gronau-Epe um hier gegen den SV Kamen anzutreten.

Der Verein freut sich immer über Jugendliche, die den Schießsport einmal ausprobieren möchten und lädt daher alle interessierten Jugendlichen ab zehn Jahren zum Training am Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr auf dem Schießstand an der Merödgener Straße 37 in Inden/Altdorf. Näheres auch unter Telefon 0171/7025233.