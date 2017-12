Spitzenreiter Ederen möchte sich Punktpolster zulegen Von: hfs.

Letzte Aktualisierung: 8. Dezember 2017, 09:40 Uhr

Jülich. Rollt der Ball am offiziell letzten Spieltag der Hinrunde in Gruppe 1 der Kreisliga B? Die Verantwortlichen hoffen darauf, denn die Zahl der bisherigen Nachholspiele hält sich noch im Rahmen. Auftakt ist am Samstag das Spiel zwischen Barmen und Amicitia Schleiden.