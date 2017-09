„Außergewöhnlicher Einzelfall“: Verunglückter ließ sein Kind fahren Am Tag nach dem tödlichen Unfall auf der Landesstaße 228 in Heinsberg machte sich überall dort Fassungslosigkeit breit, wo auf diese oder jene Weise Menschen mit dem Unfall befasst waren. Fassungslosigkeit herrschte bei der Polizei Heinsberg, die ermittelt hatte, dass am Steuer des Autos ein 15-Jähriger gesessen hatte. Sein Beifahrer, der noch am Unfallort starb, war sein Vater gewesen.