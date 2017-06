Kostenfreies Programm für Familien

Beim „Tag der Archäologie“ am Samstag, 24. Juni, kommt in Titz-Höllen, Ehrenstraße 14-16, die ganze Familie auf ihre Kosten. Die Forscher des Landschaftsverbandes Rheinlands zeigen nicht nur ihre spektakulären Funden und demonstrieren ihre Techniken, sondern lassen in ihrer rekonstruierten Hofanlage der Eisenzeit die Vergangenheit lebendig werden.

Spezielle Aktionen für Kinder (Grabungen) und kulinarische Spezialitäten aus der Historie und Moderne. Von 10 bis 16 Uhr fährt ein Shuttlebus zur Ausgrabung bei Pier. Eintritt frei.