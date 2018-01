Koslar - Spannender Sport bei Tischtennisfreunden Koslar

Koslar. Die Tischtennisfreunde Koslar veranstalteten in der Turnhalle der Grundschule die Clubmeisterschaften für 2017. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Hanni Hintzen, Mario Prömpers, Ralf Erpenbach, Christoph Merschen und Marcel Gasper.

Die Wettbewerbe begannen am Freitag mit den Jungen-Einzel- und Jungen-Doppel-Konkurrenz. Dabei kam es zu vielen interessanten und sportlich hochwertigen Duellen. Im Jungen-Einzel setzte sich verdient Yannik Gasper vor Niels Hansen durch. Den dritten Platz teilen sich Dominik Henßen und Lukas Erdtmann. Yannik Gasper gewann mit seinem Partner Lukas Erdtmann auch den Titel im Doppel vor der Paarung Niels Hansen/ Tim Nogga. Den dritten Platz belegten Dominik Henßen/Julian Combach. Alle Teilnehmer in den Jungen-Wettbewerben zeigten vielversprechende Leistungen, so dass gute Aussichten bestehen, sie in den kommenden Jahren in die Herrenteams zu integrieren.

Am Abend folgten die Herren-Doppel, die sich dadurch auszeichneten, dass jeweils ein „stärkerer“ mit einem „schwächeren“ Spieler kombiniert wurde. So traten viele Doppel mit vergleichbarer Leistungsstärke an, was zu interessanten und ausgeglichenen Spielen führte. Sieger waren Miguel Houben/Ralf Erpenbach vor Markus Fischer/Mario Prömpers. Den dritten Platz teilten sich Yannik Gasper/Rainer Fischer und Peter Lohkamp/Peter Brendel.

Am Samstagnachmittag waren die Einzel in der Herren-B-Klasse an der Reihe. Hier traten die meisten Spieler der 2. Herrenmannschaft, alle Spieler der 3. Herren und alle Jugendlichen an. Es siegte Miguel Houben in einem tollen Spiel über vier Sätzen gegen einen stark aufspielenden Romeo Polis. Den dritten Platz teilten sich Peter Brendel und Herbert Krichel.

Den Höhepunkt und Abschluss der Clubmeisterschaften bildete die Herren-A-Klasse. Sie war wie die vorherigen Wettbewerbe gut von interessierten Fans aus Koslar und Umgebung besucht. Im hochklassigen Finale siegte Stefan Krämer gegen André Tribbels. Den dritten Platz eroberte Romeo Polis. Während der gesamten Wettbewerbe standen den Spielern zur Stärkung verschiedene Speisen und Getränke zur Verfügung, die von zahlreichen helfenden Händen bereitgestellt wurden.