Sommertag: Fast 1000 Gäste im Freibad Jülich

Jülich. Der sommerliche Mittwoch mit Temperaturen in Jülich von bis zu 29.1 Grad und 12,6 Stunden Sonnenscheindauer hat auch bei der Bilanz des Freibades Spuren hinterlassen: „930 Badebesucher sind ein Rekordwert im Mai“, meldete Sigrid Baum, Pressesprecherin der Stadtwerke Jülich GmbH, imposante Zahlen.

Die fallen noch stärker ins Gewicht, wenn dabei beachtet wird, dass derzeit keine Schulferien sind und der Mittwoch ein ganz normaler Werktag war – von den schweißtreibenden Temperaturen vielleicht einmal abgesehen.

Baum erklärt die enorme Resonanz vor allem damit, dass die Stadtwerke fortlaufend dafür sorgen, dass die Wasserratten im Freibad vorgewärmtes Nass vorfinden, was beim Sprung in die Fluten nicht gleich zum Kälteschock führt. Den gab es außerhalb des Freibad-Beckens erst am Donnerstag, als Schauer und Temperaturen um 18 Grad die Sonne ablösten.