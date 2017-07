Sommerfest des Linnicher Geschichtsvereins auch ohne Sonne ein Erfolg

Juelich. Es ist ein kleines Dankeschön vom Vorstand an die Mitglieder, wenn der Linnicher Geschichtsverein zum Sommerfest einlädt. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Vorstand, und er steht anschließend auch am Grill, um die Gäste zu verwöhnen.

Sie können an diesem Tag sich in aller Ruhe austauschen, ein wenig plauschen und vielleicht schon überlegen, an welchen Unternehmungen des Vereins man gemeinsam teilnehmen will. Normalerweise findet diese Kaffeetafel im Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde statt, doch das schlechte Wetter führte dazu, dass man mit den 60 Gästen in den Gemeindesaal ausweichen musste. Dies tat der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch.