Jülich - Sieger der Tennis-Bezirksmeisterschaft stehen fest

Jülich.

Die Gewinner der Bezirksmeisterschaften des Tennisbezirks Aachen, Düren und Heinsberg stehen fest. Am Wochenende kämpften sich die Finalisten auf den Tennisplätzen des Tennisclubs Rot-Weiß Jülich in den Endspielen um die Goldmedaille. Vorher hatten sie sich bei dem einwöchigen Turnier in den Vorrunden durchgesetzt.