Inden/Altdorf.

Bereits zum 10. Mal veranstaltet der FC Inden/Altdorf 09/21 in diesem Jahr seine traditionelle Sportwoche rund um den „Indemann-Cup im Indeland“. In der Zeit vom 3. bis zum 12. August dreht sich auf der Sportanlage an der Merödgener Straße wieder alles um das runde Leder.