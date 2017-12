Hasselsweiler - Show und Besinnlichkeit beim Adventskonzert in Hasselsweiler

Show und Besinnlichkeit beim Adventskonzert in Hasselsweiler Letzte Aktualisierung: 11. Dezember 2017, 14:39 Uhr

Hasselsweiler. In der Heilig Kreuz-Kirche in Hasselsweiler kommen am 17. Dezember wieder befreundete Musiker zusammen, um die Gäste auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen. „Feliz Navidad“, „Christmas in Dixie“ und „Marys Boychild“, „Amazing Grace“. Beim Adventskonzert in Hasselsweiler wird das Publikum sicher bei jedem Song mitsummen.