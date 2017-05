Seit 54 Jahre der Musica sacra verschrieben

Stetternich. Nach mehr als 54 Jahren Orgelspiel in mehreren Gemeinden der Pfarrei Heilig Geist Jülich wurde Karl-Heinz Vievers im Rahmen einer feierlichen Messe nun in St. Martinus Stetternich in den wohlverdienten „Orgelspieler-Ruhestand“ verabschiedet.

In einer sehr persönlichen, ja, ergreifenden Ansprache würdigte Pfarrer Konny Keutmann die großen Verdienste von Karl-Heinz Vievers. Im Anschluss an die Messfeier tauschte man sich in geselliger Runde über gemeinsame Erlebnisse und Pläne für die Zukunft aus.

Bei einem Glas Sekt und besonders leckeren Canapés, die der Gemeinderat mit seiner Vorsitzenden Annemie Fensky organisiert hatte, fand die Verabschiedung einen harmonischen und fröhlichen Ausklang.