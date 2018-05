Jülich - Schwimmer der KGS Jülich holen den Siegerpokal

Jülich. Bei den Kreismeisterschaften im Schwimmen für die Grundschulen im Dürener Hallenbad nahmen 30 Grundschulen aus dem Kreis Düren teil.

Zuerst mussten sechs Schüler der KGS in ihren jeweiligen Jahrgängen 25m Brust oder Freistil schwimmen. Tihomir Metveev (Jahrgang 2011) holte über 25m Brust Rang 4. Carlotta Engels (Jahrgang 2009) wurde über 25m Brust Dritte. Anand Bambar und Tom van den Broek (beide Jahrgang 2009) erreichten den 2. Platz über 25m Freistil in ihrem Jahrgang. Leonardo Bujnicki (2011) und Ben Henßen (2008) sicherten sich sogar über 25m Freistil in ihren Jahrgängen den Kreismeistertitel.

Nach den Einzelstarts folgte der traditionelle Mannschaftswettbewerb der Schulstaffeln. Es gab eine Tauchstaffel, eine Ausdauerstaffel und eine T-Shirt-Staffel. Die Mannschaft der KGS Jülich erkämpfte sich in spannenden Duellen einen hervorragenden ersten Platz. Die Freude bei den Mädchen und Jungen sowie der betreuenden Sonderpädagogin Nicole Henßen, die die Kinder über mehrere Wochen vorbereitet und trainiert hatte, war riesengroß.

Schulleiterin Diana Prömpers überreichte den Schwimmern in der Schule ihre Urkunden. Der Siegerpokal darf von den KGS-Schülern ein Jahr behalten werden.

Für die KGS Jülich gingen an den Start: Tihomir Matveev, Leonardo Bujnicki (alle Jahrgang 2011), Vincent Bujnicki, Anand Bambar, Felix Graf, Carlotta Engels, Tom van den Broek (alle 2009), Roman Valdau, Mia Schmitz, Won-Jay Choi, Phil Meyer, David Bröcker. Ben Henßen (alle 2008) und Mick Schwarz (2007).