Inden .

Am frühen Montagvormittag hätte ein Feuerwehrfahrzeug vor dem Rathaus in Inden für berechtigte Unruhe unter den Passanten sorgen können. Doch bei genauerem Hinsehen erblickte man auch die Feuerwehrmänner, die in feierlicher Dienstkleidung und mit entspannt zufriedenen Gesichtern einen weiß-rot glänzenden Wasserwerfer umrundeten.