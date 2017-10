Schwerer Unfall auf der B55: Motorradfahrer wiederbelebt

Jülich.

Ein Motorradfahrer ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 55 in Jülich schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 54 Jahre Mann aus Übach-Palenberg auf der B55 unterwegs in Richtung Bergheim, als von der Auffahrt Jülich-Mersch ein Autofahrer aus Jülich in Richtung Autobahn 44 auf die B55 auffahren wollte.