Kreis Düren - Schuldnerberater im Kreis haben Belastungsgrenze erreicht

Rat und Hilfe, wenn Schulden überhand nehmen

Unerwartete Ereignisse wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung oder finanzielle Fehlplanung können Menschen in einen Teufelskreis bringen. So können laufende Rechnungen nicht mehr fristgerecht bezahlt werden, oder die Gläubiger versuchen, den Druck zu erhöhen. Vollstreckungsbescheide stapeln sich, der Gerichtsvollzieher ist Dauergast, und die Situation erscheint ausweglos.

In dieser Situation bieten die Schuldnerberatungen in Düren und Jülich kostenlos Rat und Hilfe an. Die Beratungsstelle in Düren ist im Wilhelm-Wester-Weg 1b; Telefon 02421/ 188-130. Telefonsprechstunde donnerstags, 9 bis 11 Uhr.

In Jülich in der Schirmerstraße 1a, Telefon 02461/ 97560. Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 8.30 – 16 Uhr, Freitag 8.30 – 12 Uhr.