Aktion der Wölflinge vom Stamm Franz von Sales bringt 946,18 Euro ein

Jülich.

Seit über 25 Jahre starten die Wölflinge des Pfadfinderstammes Franz von Sales Jülich am ersten Samstag in der Adventszeit ihre Schuhputzaktion zugunsten caritativer Zwecke. Auch in diesem Jahr machten sich zwölf Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren auf der Kölnstraße an die Arbeit.