Jülicher Land.

Insgesamt 1655 Auflageschützen nahmen an den Landesmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes teil, die am vergangenen Wochenende im Landesleistungszentrum in Frechen ausgerichtet wurden. Wiederum die stärkste Beteiligung war bei den Luftgewehrschützen zu verzeichnen.