Schüsse auf die Disko-Tür: Zeugen gesucht

Jülich. Sie schossen mit einer Schreckschusspistole auf die Tür der Diskothek und schlugen mit einer Axt darauf ein: Die handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen und Sicherheitskräften einer Jülicher Diskothek machte in der Nacht zu Sonntag den Einsatz von mehreren Streifenwagen nötig.

Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein Security-Mitarbeiter in der Disko zwei Männer, die in der Vergangenheit bereits für Ärger gesorgt hatten. Der Angestellte machte von seinem Hausrecht Gebrauch und verwies das Duo der Lokalität. Dies ging jedoch nicht ohne Beschimpfungen vonstatten. Einer der beiden griff den Türsteher schließlich an. Mit Hilfe eines zweiten Security-Mannes wurden beide Störenfriede nach draußen gebracht. Die Tür zur Diskothek verschlossen die Mitarbeiter.

Durch ein kleines Fenster in der Tür konnten sie dann beobachten, wie einer der beiden Männer, ein ihnen namentlich bekannter 24-jähriger Jülicher, mit einer Waffe - vermutlich einer Schreckschusspistole - insgesamt vier Mal auf die Eingangstür schoss. Sein Begleiter wiederum zückte eine Axt und zerschlug damit das Türfenster.

Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei waren die Männer bereits verschwunden. Eine Fahndung verlief negativ. Die übrigen Besucher der Diskothek hatten den Vorfall wohl mitbekommen. Zwischen einer größeren Anzahl alkoholisierter und aufgebrachter Besucher kam es zu Streitigkeiten, die ebenfalls ein polizeiliches Einschreiten zur Beruhigung der Situation erforderlich machte.

Nach den beiden Angreifern wird gefahndet. Hinweise insbesondere auf die zweite, namentlich noch unbekannte Person nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421/949-6425 entgegen.