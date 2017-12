Schophoven.

„Ein Dorf, irgendwo im nirgendwo“, stand unlängst in unserer Zeitung zu lesen. Dieses Dorf heißt Schophoven, befindet sich am Rand des Tagebaus Inden und ist damit sozusagen abgeschnitten von den übrigen Dörfern der Gemeinde. Zwölf Kilometer müssen die Bürger zurücklegen, um Rathaus und andere Einrichtungen der Kommune zu erreichen, doch sie sehen trotzdem zuversichtlich in die Zukunft.