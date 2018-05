Jülich - Schloss stand für Macht und Kunstsinn

Jülich. Wieso finden Sie in Jülich eine Schlosskapelle im Stil der italienischen Hochrenaissance? Am Sonntag, 6. Mai, können Interessierte die Zusammenhänge erleben bei einem Besuch der mächtigen Zitadelle und dem Ostflügel des herzoglichen Schlosses bei einer Führung mit Dr. Rüdiger Urban, dem Vorsitzenden des Fördervereins Festung Zitadelle Jülich e.V.

Es war sein verlorener Krieg gegen Kaiser Karl V., der Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg vor drei große Herausforderungen stellte. Er brauchte ein modernes militärisches Machtzentrum, eine moderne Residenz und eine moderne Verwaltungsstadt. So kam 1547 ein großer Stadtbrand „günstig“. Der Herzog konnte nun seinem italienischen Zivil- und Militärarchitekten Alessandro Pasqualini freie Hand geben, Jülich vollkommen neu zu planen. Dieser schuf ihm innerhalb von 35 Jahren eine der frühesten Idealstadtanlagen der Renaissance.

Optimale Verteidigungsfähigkeit

Das Schloss mit der Schlosskapelle im Stil der italienischen Hochrenaissance demonstrierte Macht und Kunstsinn des Herzogs. Es überragte die Zitadelle und beherrschte die Stadt stärker, als es heute erscheint. Die neuitalienische Festungsbauweise mit breiten Wällen und Bastionen bot dem Herzog und der Bevölkerung Schutz gegen moderne Kanonen. Damit besaß die Festung Jülich, die sich in einer militärstrategisch herausragenden Lage befand, eine optimale Verteidigungsfähigkeit und galt zu ihrer Zeit als uneinnehmbar. Doch letztlich kam alles anders. Der Herzog erkrankte schwer, der erstgeborene Sohn starb früh und das Herrscherhaus starb 1609 aus. Die Festungsstadt Jülich gelangte nie zu der Bedeutung, die der Herzog ihr einmal zugemessen hatte.

Doch noch heute geben die mächtige Zitadelle und der Ostflügel des Schlosses Kunde von dem Anspruch, den der Herzog einmal an seine Festungsstadt gestellt hat. Besucht wird die Johannes-Bastion der Zitadelle mit ihren verschiedenen Verteidigungsebenen, dem napoleonischen Pulvermagazin, den Kanonenhöfen und Horchgängen. Weiter geht es in den „palazzo in fortezza“, das herzogliche Schloss mit seinem vollständig erhaltenen Kellergewölben und dem wiedererstandenen kunst- und architekturhistorisch bedeutsamen Ostflügel.

Dieser beeindruckt insbesondere durch die Kapelle in der Architektur der italienischen Hochrenaissance, in der sich die Formensprache der Bauhütte von St. Peter in Rom spiegelt. In der neuesten neuitalienischen Festungsbauweise errichtet, stellte Jülich die modernste Festungsanlage ihrer Zeit dar - doch letztlich war auch sie nicht uneinnehmbar, wie sich bereits 60 Jahre später herausstellte

Beginn der gut zweistündigen Führung ist um 11 Uhr, Treffpunkt ist am stadtseitigen Eingang der Zitadelle, an der Pasqualini-Brücke am Schlossplatz. Der Eintritt ins Museum in Höhe von 4 Euro ist vor Ort zu entrichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 25 Personen beschränkt.