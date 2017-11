Schauspielerin Claudia Stump mit neuem Stück im Kulturbahnhof

Jülich. Endlich wieder ein neues Theaterstück von Claudia Stump: Unter dem Titel „Last Love Radio Show“ bietet das kreative Multitalent am Donnerstag, 16. November, ab 20 Uhr einen inspirierenden Abend rund um „das schönste Thema der Welt: die Liebe“.

Das ist für die Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und Produzentin im Kulturbahnhof Jülich ein Heimspiel, denn in der Herzogstadt ist sie aufgewachsen.

Als Radiomoderatorin „Cloudy Summer“ führt Claudia Stump durch den Abend. Es ist die letzte Sendung ihrer „Last Love Radio Show“, in der sie nach 30 Jahren einige Höhepunkte Revue passieren lässt. So wie die Liebe von jedem anders definiert wird, tauchen auch in dieser One-Woman-Show verschiedene Aspekte auf.

Und alle, die sich für „normal Liebende” halten, finden sich wieder im Dialog zwischen Herz und Hirn. Die Zuschauer erleben einen Abend voller guter Gespräche mit alten Freunden. Claudia Stump zieht alle Register aus Improvisation, Theater und Musik.

Karten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Fischer (12 Euro) und an der Abendkasse 15 Euro.