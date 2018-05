Titz.

Insgesamt zehn Hunde traten mit ihren Führern zur von der Titzer Ortsgruppe des Vereins Deutsche Schäferhunde organisierten Frühjahrsprüfung an. Entsprechend der Internationalen Prüfungsordnung (IPO), die in drei Stufen unterschiedlich hohe Anforderungen vorgibt, stellten sich zwei Teams in der Kategorie IPO 1, eins in Kategorie IPO 2 und sechs in der anspruchsvollsten Kategorie IPO 3.